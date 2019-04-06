В Новороссийске запрещен ввоз 266 тонн апельсинов, зараженных многоядной мухой-горбаткой

/В России/

В морском порту «Новороссийск» при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии апельсинов весом 266 тонн, прибывших из Египта, на теплоходе «MSC EDITH», инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявили многоядную муху-горбатку. Для Российской Федерации, многоядная муха-горбатка является карантинным объектом.

Наличие и жизнеспособность данного вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданное Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях недопущения распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз 266 тонн зараженных цитрусовых был запрещен. Данная партия будет возвращена грузоотправителю.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея