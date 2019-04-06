/В России/

В Новороссийске запрещен ввоз 266 тонн апельсинов, зараженных многоядной мухой-горбаткой

В морском порту «Новороссийск» при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии апельсинов весом 266 тонн, прибывших из Египта, на теплоходе «MSC EDITH», инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  выявили многоядную муху-горбатку. Для Российской Федерации, многоядная муха-горбатка является карантинным объектом.

 

Наличие и жизнеспособность данного вредителя  подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданное  Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях недопущения распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз 266 тонн зараженных цитрусовых был запрещен. Данная партия будет возвращена грузоотправителю.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / В России

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