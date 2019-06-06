Управление ПФР в г.Новороссийске предоставляет возможность заблаговременного сбора документов подтверждающих пенсионные права

/В России/

Чтобы положенная пенсия была назначена и выплачена в срок, в течение 2018 года Управление ПФР в г. Новороссийске принял более 3000 граждан по вопросу подготовки документов для назначения пенсии.

В целях повышения качества работы по назначению пенсий, сокращению сроков ее назначения, Управление ПФР в г.Новороссийске рекомендует жителям города заблаговременно (за период от 5 лет до 6 месяцев до наступления права на пенсию, в том числе досрочную) обратиться в Управление ПФР по месту жительства для предварительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке работающих и неработающих граждан. Прием будущих пенсионеров осуществляют специалисты в ОКНАХ №№ 11-12. Записаться на прием можно через официальный сайт Пенсионного фонда России (электронные сервисы – заблаговременная подготовка документов) либо по телефону (8617)79-50-93.

«При обращении в Пенсионный фонд заблаговременно сотрудники проверят документы, дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы, окажут содействие в направлении бывшим работодателям на территории России и стран СНГ запросов о предоставлении дополнительно необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда, проверят правильность оформления документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведений, - отметила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсий Управления ПФР Наталья Бородина. – Конечно, можно и самим проверить все документы на наличие помарок, подчисток, посмотреть, хорошо ли читаются записи на печатях об увольнении, имеется ли отметка об изменении фамилии, заверены ли печатью исправления, найти документы, подтверждающие стаж и заработок. Стоит помнить, что все изменения должны быть подтверждены. Но я рекомендую заранее подойти на прием в УправлениеПФР по месту регистрации (по месту фактического проживания), или обратиться через работодателя».

При себе необходимо иметь следующие документы: Паспорт (для иностранных граждан - вид на жительство); Документы, подтверждающие стаж: подлинник трудовой книжки; дополнительно можно предоставить письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы; периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета; справки службы занятости (при наличии); архивные справки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной службы), дипломы об учебе в училище, техникуме, институте (в случае прохождения обучения), документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности (при необходимости); другие юридически значимые документы (свидетельство об изменении фамилии, о рождении детей, о и т.п.).

Оригиналы документов, будут отсканированы и сразу возвращены заявителю.

Документы, подтверждающие заработок: документы о заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002г.;

После 1 января 2002 года размер зарплаты напрямую в расчете пенсии не участвует, так как пенсия рассчитывается из размера страховых взносов, начисленных работодателями за работника. Количество страховых взносов в свою очередь зависит от размера заработной платы и длительности стажа работы.

ВНИМАНИЕ!!!

Обращение в целях предварительной оценки документов для назначения пенсии не является обращением за назначением страховой пенсии.

Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на назначение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.