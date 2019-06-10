«На лавочки и лампочки»: почему курортный сбор в России не работает

/В России/

Результаты эксперимента по курортному сбору в России – неоднозначны. Об этом рассказал вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.

По его словам, все администрирование легло на плечи бизнеса, а сумма администрирования гораздо выше того, что собирается за счет самого курортного сбора. Кроме того, возникает вопрос относительно расходования средств. Например, Краснодарский край в прошлом году собрал более 80 млн. рублей. А государство направляет средства на новые лавочки и замену лампочек.

«Администрированием занимается бизнес, то есть гостиницы, это отнимает время и это дополнительные затраты. Нужно проверить документы у человека, кто подпадает под курортный сбор, кто льготник. Сегодня нет возможности применять кассовой аппарат, чтобы зафиксировать оплату, нужно делать приходный кассовый ордер. Люди берут себе дополнительную бухгалтерию, идет закупка картриджей, бумаги, это увеличивает себестоимость номеров. Например, в Краснодарском крае, в зависимости от номерного фонда это дополнительные 25-100 рублей. Хотя сумма сбора там всего 10 рублей», – сказал Алексей Кожевников.

В Ставрополе, где сумма сбора 50 рублей, более 3% туристов отказываются платить. Алтай сейчас пошел на снижение сбора с 50 рублей до 30 рублей, а республика Крым отказалась от этой истории.

«50 рублей на каждый день, если ты приезжаешь на неделю, уже существенная сумма, на которую можно купить фрукты, потратить деньги на экскурсию. В основном платят те, кто работает в белую. У нас большой объем серого рынка – квартиры посуточно, гостевые дома, где люди ничего не платят», – сказал Алексей Кожевников.

Взимание курортного или туристического сбора не добавляет очков для развития внутреннего туризма. Сначала люди должны захотеть перемещаться по стране. При этом привлекает туристов только бизнес, а не власти.

«Нам нужно наладить поток туристов на территории России, заняться внутренним туризмом. Власти регионов должны что-то сделать, чтобы приехал турист. Пока завлекают только сами отельеры, а власти просто собрали деньги на лавочки и лампочки. Мы становимся неконкурентными по отношению к зарубежным странам, Турции, Европе. Идет борьба за каждого туриста, и пока мы проигрываем», – считает Алексей Кожевников.

Напомним, эксперимент с курортным сбором в России стартовал в прошлом году. Размер выплаты регионы устанавливают самостоятельно: в 2018 году он мог быть до 50 рублей за человека в сутки, а в дальнейшем вырастет до 100 рублей. Местные власти могут и определять льготные категории граждан. Гости платят сбор отдельно, при въезде в отель или выезде из него. В 2018 году за счет введения курортного сбора российские регионы заработали 313,1 млн. рублей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/