Цены на ЖКХ перестанут «необоснованно» кусаться?

/В России/

Цены на ЖКХ запретят повышать выше уровня инфляции.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги. Напомним, сейчас в регионах устанавливаются предельные индексы роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований для повышений этих индексов. Теперь таких оснований станет меньше. Дмитрий Медведев добавил, что регионы обяжут согласовывать превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.

На местном уровне многие вещи делают вопреки тем решениям, которые принимаются в центре, и это касается не только ЖКХ, рассказал в интервью радио Sputnik доктор наук, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, зам. директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Блех.

«При желании это можно отследить, мониторинг цен постоянно ведется, технически проблем нет. На местном уровне действуют по принципу «я здесь Бог и царь, а Москва далеко». На местном уровне многие вещи делают вопреки тем решениям, которые принимаются в центре. Это касается не только ЖКХ, но ЖКХ в первую очередь. У нас в полном объеме ни одно постановление никогда не работало и не работает. Уповать на это бессмысленно. Жителям регионов надо писать, жаловаться, возмущаться, требовать. Только когда будет гражданское общество, будет нормальная ситуация», – сказал Евгений Блех.

Источник: Группа мониторинга и планирования Дирекция вещания на русском языке