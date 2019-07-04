Владимир Синяговский: Формат Совета законодателей Кубани весьма эффективен...

/В России/

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, в рамках очередной региональной недели принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края.

«Такая работа крайне важна на региональном уровне. Ведь именно в процессе обсуждения вопросов повестки мы находим явные проблемы краевого законодательства, которые напрямую влияют на благополучие жителей Кубани», - отметил Владимир Синяговский.

В работе заседания приняли участие сенаторы от региона Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы, вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты краевого парламента, руководители представительных органов муниципальных образований.

Открыл сегодняшнюю рабочую встречу вопрос организационного характера об избрании заместителя председателя Совета. Потом все участники заседания активно обсудили законодательные инициативы Законодательного Собрания Краснодарского края. Прежде всего, это касалось изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Далее последовала тема изменения принципа исчисления налога на имущество организаций по объектам гостиничного и туристического обслуживания. Следующей парламентарии рассмотрели инициативу о расширении полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере контроля за проведением классификации средств размещения. И пожалуй, самой важной в сегодняшнем заседании стала инициатива о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Итогом сегодняшнего заседания стало решение направить рассмотренные и одобренные инициативы в Государственную Думу.