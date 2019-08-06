Откуда креветки в амурских озерах?

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Экологи нашли положительную сторону крупного паводка, который привел к наводнениям в нескольких регионах России. В Амурской области большая вода очистила озера и небольшие реки, а также принесла в них новых обитателей. Об этом рассказал директор амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров.

«Для водно-болотных систем паводок оказал положительное воздействие, поскольку промыл пойменные озера и пополнил их водой. Из-за сильных дождей промылись еще и малые реки в регионе. Также рыба попала в озера, а значит пополниться кормовая база для птиц. Для экосистемы паводок окажет благотворное влияние, а для человека это не очень хорошо», - рассказал эколог.

Самым необычным последствием паводка в Амурской области стало распространение по местным озерам креветок. Большая вода принесла их из соседних регионов. Как рассказал Юрий Гафаров, то, что они прижились в регионе – это показатель того, что в озерах чистая вода.

«Появление креветок связано с паводком, который по Амуру идет. Креветки обычно обитают в более южных районах. Тут креветок с большой водой занесло. Но они маленькие, а не такие, как в магазинах продаются. Это озерные креветки и есть их проблематично. Наверное, они съедобные, но они очень маленькие - в пределах одного сантиметра», - рассказал эколог.

Из-за паводка в Амурской области сохраняется режим ЧС. Сильные дожди продолжают увеличивать уровень рек и затапливать соседние населенные пункты. Бурейская ГЭС, которая находится в области, даже увеличила сброс воды. Пока это не повлияло на экологическую ситуацию регионе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/