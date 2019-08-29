Аналитик: Почти полсотни российских банков ждет дефолт до конца года

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В ближайший год 45 российских банков ждет дефолт. Об этом в интервью радио Sputnikрассказал управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, к концу года мы увидим рост темпа отзывов лицензий у ненадежных банков.

«На конец первого полугодия 2019 года насчитывается 45 банков, которые находятся под риском отзыва лицензии. Это математическое ожидание количества дефолтов. Прогноз по дефолтам не меняется уже несколько кварталов. Фактически темпы отзыва лицензий Банком России отстают от прогнозов по темпам на 2019 год. Но признаки проблемности банков видны в отчетности, поэтому мы ждем, что темпы дефолтов возрастут к концу года», - уверен аналитик.

Как спасти деньги, если банк оказался в группе риск отзыва лицензии или у него уже отобрали документы, объяснил Юрий Беликов.

«1,4 млн. рублей застрахованы государством и вам их выплатит Агентство по страхованию вкладов. Если же вы хотите инвестировать в депозиты больше этой суммы, то вам следует разнести деньги по разным банкам. Тогда депозит в каждом банке будет застрахован и возмещен государством, в случае дефолта банка. Плюс есть универсальная рекомендация - ориентироваться на банковские рейтинги, которые достаточно точно предсказывают дефолты», - считает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/