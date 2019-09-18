«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» теперь вместе. Разбираем последствия

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орговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное Белое» завершили сделку по слиянию. Объединенная компания стала третьим крупнейшим ритейлером в России.

В новой компании 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», а 49% получил основатель и владелец «Красное & Белое» Сергей Студенников. Под брендами «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» в России работают более 13 тысяч магазинов.

Задача сети – заманить к себе потребителя, чтобы он регулярно совершал покупки в их магазинах, поэтому цены должны быть приятные для покупателя, рассказал в интервью радио Sputnik председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

«На рынке появляется новый крупный игрок, который займет достаточно высокую долю. Это позволит добиваться лучших цен в переговорах с поставщиками. На рынке крайне высокая конкуренция, поэтому не приходится говорить, что цены для потребителя вырастут. Мы все слышим, что сети не знают, что делать с промоакциями, потому что они не работают. Единственное, чем можно заманивать потребителя – низкими ценами. Поэтому не думаю, что это объединение ухудшит ситуацию для потребителя», – считает Андрей Карпов.

Напомним, о сделке предприниматели объявили в январе этого года. Тогда кандидат экономических наук, член Центральной и Восточно-Европейской Ассоциации менеджмента Теймураз Вашакмадзе в интервью радио Sputnik объяснил, что российский рынок ритейла консолидируется, идет борьба за лидерство.

««Красное & Белое» хорошо ложится в бизнес-модель, в корпоративный портфель «Дикси». Формат «магазин у дома» у «Дикси» хромал, а в ритейле это очень важно. Не то чтобы в «Дикси» появится больше алкоголя или в «Красное & Белое» больше продуктов. Будет определенная синергия по логистике и затратам», – рассказал Теймураз Вашакмадзе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/