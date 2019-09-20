Стоимость животных не имеет отношения к охране природы

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Уровень браконьерства в России не снизится от изменения стоимости всех зверей, рассказал в интервью радио Sputnik Sputnik научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимир Кревер.

Ранее Минприроды в 400 раз подняло стоимостную оценку всех охотничьих животных в России – до 267 млрд. рублей. Напомним, в охотничьи ресурсы России входит 21 вид животных. Дороже всего оцениваются лоси (88 млрд.), косули (46,7 млрд.), дикие северные олени (28,7 млрд.) и бурые медведи (16 млрд.).

«Изменение стоимости – по факту изменение исков, которые выносятся физическим и юридическим лицам за ущерб, нанесенный животному миру. К охране природы это никакого отношения не имеет, это чисто арифметическое действие. Если раньше убивший лося человек платил в виде иска одну сумму, теперь он заплатит другую, гораздо более высокую. Ожидать принципиального снижения уровня браконьерства от этих мер не стоит. Почему именно так увеличена численность не ясно – единого методического подхода к определению стоимости тех или иных видов животных до сих пор нет», – рассказал Владимир Кревер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/