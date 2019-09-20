/В России/

Стоимость животных не имеет отношения к охране природы

Уровень браконьерства в России не снизится от изменения стоимости всех зверей, рассказал в интервью радио Sputnik  Sputnik научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимир Кревер. 

Ранее Минприроды в 400 раз подняло стоимостную оценку всех охотничьих животных в России – до 267 млрд. рублей. Напомним, в охотничьи ресурсы России входит 21 вид животных. Дороже всего оцениваются лоси (88 млрд.), косули (46,7 млрд.), дикие северные олени (28,7 млрд.) и бурые медведи (16 млрд.).

«Изменение стоимости – по факту изменение исков, которые выносятся физическим и юридическим лицам за ущерб, нанесенный животному миру. К охране природы это никакого отношения не имеет, это чисто арифметическое действие. Если раньше убивший лося человек платил в виде иска одну сумму, теперь он заплатит другую, гораздо более высокую. Ожидать принципиального снижения уровня браконьерства от этих мер не стоит. Почему именно так увеличена численность не ясно – единого методического подхода к определению стоимости тех или иных видов животных до сих пор нет», – рассказал  Владимир Кревер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 78 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Мучения с ЭКО

Как построить отношения с едой

Сегодня в Невьянске побывал министр образования Свердловской области

США ввели санкции против Национального банка Ирана

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!