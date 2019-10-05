Владимир Синяговский: Сегодня архивная отрасль Краснодарского края представляет мощный комплекс архивных учреждений...

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В Новороссийске в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел встречу с трудовым коллективом городской архивной службы.

"Сегодня архивная отрасль Краснодарского края представляет мощный комплекс архивных учреждений, обеспечивающий сохранность и использование колоссального исторического наследия: историко-культурного богатства Кубани, - отметил депутат, - Людей вашей профессии всегда отличает высокое чувство патриотизма, гражданственности и ответственности за сохранение документальной памяти об истории Кубани и России. Вы выполняете важную и благородную миссию."

Руководитель городского архива Наталья Мартовецких поделилась с Владимиром Ильичом с планами развития материально-технической базы учреждения. 4 октября архивная служба Кубани отметила свой профессиональный праздник.

"В этот праздничный день выражаю искренние слова благодарности и признательности за ваш добросовестный и ответственный труд, преданность избранному делу. От всей души желаю вам успехов в вашей работе, открытий и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - заверив в готовности во всем помогать, сказал Владимир Синяговский.