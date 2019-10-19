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Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

До этого в Калифорнии появились рекламный щит с QR-кодом «Kak tebe takoe Elon Musk», который перенаправлял на краснодарский форум, запланированный на 18-19 октября.

Однако, как отмечается, физически Маск не смог появиться в российском городе. Он выступил на форуме по видеосвязи. В ходе своего разговора он подчеркнул, что россияне талантливые и образованные люди.

Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» стала популярна в Рунете около года назад. Ею пользователи подписывают фотографии со странными и комичными изобретениями или находками.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/news/2019/10/18/n_13594412.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В России

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