От Афипского НПЗ бюджет получит больше двух миллиардов

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По итогам 9 месяцев текущего года ООО «Афипский НПЗ» (управляющая компания «ФортеИнвест», входит в Группу «САФМАР») направил в бюджеты всех уровней порядка 1,8 миллиарда рублей.

Завод является крупнейшим налогоплательщиком Северского района и одним из крупнейших в Краснодарском крае.

В течение трех кварталов 2019 года предприятие перечислило в федеральный бюджет свыше 1,1 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы ушла на оплату НДС.

Платежи в бюджет Краснодарского края за отчетный период составили примерно 520 миллионов рублей. Самая значительная строка налоговых отчислений – налог на прибыль (его ставка - 20%, из них 17% остаются в регионе, остальное идет в федерацию). Ключевые направления расходов кубанской казны - здравоохранение, образование, социальная политика, дорожное хозяйство и поддержка муниципалитетов

В бюджет Северского района направлено свыше 165 миллионов рублей. Из них 146 миллионов - налог на доходы физических лиц, то есть, отчисления с зарплаты работников завода. Основной объем расходов (до 90%) приходится социально-культурную сферу. Направленные в местную казну средства идут непосредственно на развитие муниципалитета и входящих в него поселений, в том числе, Афипского.

В соответствии с прогнозами службы ЗГД по экономики и финансам Алексея Балагурова, по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления, сделанные ООО «Афипский НПЗ», достигнут 2,4 миллиарда рублей.

Для сравнения: доходная часть бюджета Северского района на текущий год составляет примерно 1,9 миллиарда рублей. Аналогичный показатель по Афипскому сельскому поселения – немногим больше 200 миллионов рублей.

Также стоит добавить, что, кроме налогов, нефтеперерабатывающий завод до конца 2019 года планирует направить 420 миллионов рублей (по итогам 9 месяцев эта сумма составляет 320 миллионов) во внебюджетные фонды. Эту сумму формируют отчисления на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное социальное страхование (ОСС) и обязательное медицинское страхование (ОМС).

Связанная с этим дополнительная нагрузка на ООО «Афипский НПЗ» составляет 30% с фонда заработной платы. Примерно три четверти указанной выше суммы идет в ПФР – на выплату пенсий.

Источник: АО "КНПЗ-КЭН"