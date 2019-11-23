В Кремле назвали «шокирующим» опубликованное «Новой газетой» видео с казнью сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «шокирующими» кадры из видео, опубликованного «Новой газетой», на котором бойцы «ЧВК Вагнера» под музыку казнят пленного сирийца, передает ТАСС.

«Это, действительно, шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются. Всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», — заявили в Кремле.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, считает ли президент необходимым провести расследование случившегося, отметив, что это прерогатива Следственного комитета.

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование о том, что участники «группы Вагнера» в 2017 году казнили дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу. «Новая газета» установила, что один из участников казни, предположительно, Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера». В сети также есть фотография, сделанная после расправы, на которой, помимо этого мужчины, открыты лица еще трех человек, их личности пока не установлены.

В Кремле тогда заявили, что не успели посмотреть видеозапись, но подчеркнули, что это жестокое убийство не имеет отношения к военной операции, которую Россия проводит в Сирии.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/11/22/157114-v-kremle-nazvali-shokiruyuschim-opublikovannoe-novoy-gazetoy-video-s-kaznyu-siriytsa-boytsami-chvk-vagnera?utm_source=push