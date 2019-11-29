В Геленджике полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам

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Владимир Синяговский поинтересовался ходом подготовки к Новогодним праздникам на курорте.

Депутату рассказали о планируемых, к проведению, новогодних мероприятиях. Программа еще в работе, но основные идеи уже сформированы. Новогодние праздники в Геленджике обещают быть очень насыщенными.

«Каждый праздник на курорте должен привлекать дополнительное количество туристов, а уж если мы говорим о таких знаковых как Новый год, то это должно быть в кратном размере. Геленджик это умеет делать и делает», отметил Владимир Синяговский.