Борис Титов: А вот администрации Тамбовской области – плевать на обязательства федеральной целевой программы...

/В России/

В соцсетях Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, разместил пост о банкротстве крепкой строительной компании в Тамбовской области.

"Как довести предприятие до банкротства, лишить работы 142 человек и «потерять» 100 млн бюджетных денег?

Рецепт от чиновников Тамбовской области до ужаса прост.

Возьмите крепкую строительную компанию, которая зарекомендовала себя на федеральном уровне. Построила 54 спортивных объекта в России. Её проекты и разработки рекомендовал использовать в федеральных целевых программах сам министр спорта РФ. Например, ООО «Национальную компанию строительства и проектирования спортсооружений».

И закажите ей строительство крупного спортивного объекта. Например, «Центр единоборств» и Крытый футбольный манеж в Тамбове. Подкрепите договор подряда бюджетным финансированием из трёх источников: федерального, областного, городского.

Через 3 года получите спортивный объект, перережьте красную ленточку. Похвастайтесь в СМИ. Действительно есть чем: сооружение уникально не только для Тамбовской области, но и для всего Центрального федерального округа. Признано лучшим спортивным объектом в России по итогам 2018 года! Спортивный комплекс работает уже 2 года. Тренирует спортсменов, проводит соревнования. Все счастливы.

Кроме, собственно самой компании, построившей такой классный объект. Она уже 2 года не может получить от областного бюджета оплату своей работы. 100,8 млн рублей.

Ремарка: объект построен в рамках федеральной (!) целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на период 2006-2015 годов». На дворе уже практически 2020-й. Федеральный бюджет полностью расплатился. А воз с областными деньгами и ныне там. Точнее, доподлинно неизвестно, где именно он «потерялся».

Может быть, у властей есть претензии к объекту? И он не принят, хоть и введен в эксплуатацию и два года работает?

Нет, у подрядчика на руках все акты о приемке выполненных работ, о приемке законченного строительства. Есть и решение Арбитражного суда о взыскании задолженности в пользу компании. Да и как вы себе представляете, чтобы федеральный (!) бюджет оплатил работы, которые не были выполнены полностью. А вот администрации Тамбовской области – плевать на обязательства федеральной целевой программы.

Именно – плевать, не побоюсь этого слова. Прежде чем обратиться ко мне, компания отправила десятки писем в разные инстанции. Выиграла суды. Все согласны, что областной бюджет должен вернуть деньги. И что? А вот что. На момент строительства в компании работало 153 сотрудника. Сейчас – 11 человек. Минус 142 рабочих места благодаря чиновникам Тамбовской области. Компания была крупным налогоплательщиком: за 6 лет работы – 108 млн рублей НДС + 59 млн рублей налога на прибыль. Сейчас – компания в стадии банкротства. Благодаря чиновникам Тамбовской области.

Ну а где компания должна брать средства на заработную плату, на развитие, на оплату счетов, на выплату налогов? Задолженность в 100 млн рублей за выполненные (!) работы, естественно, пробили брешь в финансах.

И самый провокационный вопрос. Если строительство спортивного центра шло в рамках ФЦП. Если финансирование было заложено в бюджете – федеральном и региональном. Если федеральный бюджет выполнил свои обязательства. То вопрос: куда «потерялись» 100,8 миллионов из бюджета Тамбовской области?

Готовлю письма в прокуратуру."

Борис Титов

Источник: https://www.facebook.com/boris.titov.92/posts/2644032518995869