Концепция «Виллы Роз» в Абрау-Дюрсо попала в Топ-100 лучших ресторанов России

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Список, в который попал ресторан, объявлен 11 декабря 2019 года в Москве.

Ресторан кавказской кухни «Вилла Роз», открывшийся на курорте Абрау-Дюрсо в апреле 2019 года, включен в Топ-100 ресторанов России за лучшую новую концепцию. Cписок торжественно объявлен в Москве на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 11 декабря 2019 года. «Вилла Роз» — первый ресторан из Новороссийска, попавший в список этой премии.

Топ-100 новых концепций ресторанов является путеводителем по городам и регионам России с точки зрения развития концепций ресторанов. «Пальмовая ветвь» — одна из самых престижных премий в ресторанной сфере, победитель которой представит Россию на международном конкурсе.

Ресторан кавказской кухни «Вилла Роз» — долгожданный проект для Абрау-Дюрсо. Заведение находится в старейшем здании курорта на набережной озера Абрау. Здесь ранее жил винодел Эдуард Ведель, прославившийся первыми тихими винами «Абрау-Дюрсо». Тематика гостеприимного Кавказа выбрана неслучайно, ведь на территории винодельни тысячелетия назад жили кавказские народы. «Вилла Роз» стала первым в России рестораном, концепцией которого стала традиционная кавказская кухня в авторском прочтении. Блюда от шеф-повара Руслана Терзяна представляют собой высокую гастрономию, раскрывающую всё богатство ряда самобытных российских республик: Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Дагестан, а также радушную Грузию, загадочную Армению и Абхазию. Заслуживает отдельного внимания и аутентичный интерьер заведения: винтажные предметы мебели и декора привезены из Грузии. Все элементы собирались на блошиных рынках в антикварных салонах. Посуда изготовлена вручную грузинскими мастерами на заказ. Также «Вилла Роз» славится своим винным погребом, где находится коллекция лучших отечественных вин.

Источник: Центр туризма Абрау-Дюрсо