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Владимир Синяговский: В Северском районе диалог жителей и власти построен правильно

24 декабря депутат Государственной Думы Владимир Синяговский принял участие в мероприятиях в Северском районе.

На торжественном приеме главы Северского района, организованном в честь почетных граждан района, Владимиру Синяговскому было предоставлено слово.

 

— Уходит в историю 2019 год, в нем были и победы, и поражения. Никто не знает, каким будет следующий год, и наша задача сделать так, чтобы он был не менее продуктивным. Я 24 года был главой и знаю, что такое работать с населением. Отмечу, что в Северском районе диалог жителей и власти построен правильно. Так держать и в новом году!

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/sinjagovskij-v-severskom-rajone-dialog-zhitelej-i-vlasti-postroen-pravilno-35943/

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Категория: Новости / В России

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