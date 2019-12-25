Адам Джарим провел предновогодний прием почетных граждан района

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За праздничными столами — председатели ветеранских организаций, совета старейшин, матери, чьи сыновья погибли во время боевых действий, представители духовенства, казачества и национальных диаспор, почетные жители Северского района.

— Этот год мы прошли с вами рука об руку, вместе решали вопросы и проблемы, — отметил глава района Адам Джарим, приветствуя гостей. — Спасибо каждому за доверие и понимание! Я рад, что мы друг друга слушаем и слышим. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия каждой семье!

В этот же день Северский район посетил депутат Госдумы Владимир Синяговский, ему было предоставлено слово на приеме.

— Уходит в историю 2019 год, в нем были и победы, и поражения. Никто не знает, каким будет следующий год, и наша задача сделать так, чтобы он был не менее продуктивным. Я 24 года был главой и знаю, что такое работать с населением. Отмечу, что в Северском районе диалог жителей и власти построен правильно. Так держать и в новом году!

В теплой, дружеской обстановке приглашенные делились своими впечатлениями. Радость и улыбки дарили своими яркими выступлениями участники творческих коллективов района. Дед Мороз и Снегурочка пришли с песнями, конкурсами и сладкими сюрпризами.

Особый гость на приёме — ветеран Великой Отечественной войны Александр Павлович Кичик. Он поделился впечатлениями от своей поездки на Крымский мост.

— В следующем году мы отметим 75-летие Великой Победы, — напомнил Адам Джарим. – Именно наши ветераны, которые испытали все ужасы войны и послевоенного времени, заложили фундамент жизни для нас, следующих поколений. Об этом надо всегда помнить.

Финальным аккордом торжественного приема стало вручение гостям новогодних подарков.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/adam-dzharim-provel-prednovogodnij-priem-pochetnyh-grazhdan-rajona-35923/