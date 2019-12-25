Минстрой России утвердил изменения к 7 сводам правил для внедрения Стандарта комплексного развития территорий

/В России/

Минстрой России утвердил изменения к 7 сводам правил, которые позволят нормативно закрепить применение Стандарта комплексного развития территорий.

Это стало первым шагом к закреплению применения документа на законодательном уровне. Изменения коснулись правил в области проектирования и строительства многоквартирных домов, общественных зданий и сооружений, наружных сетей инженерно-технического обеспечения, градостроительного проектирования, благоустройства территорий, проектирования улиц и дорог. Внесение изменений в нормативную базу планируется завершить к середине 2021 года.

Источник: пресс-релиз ДОМ.РФ