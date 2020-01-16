Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы
ТАСС публикует первые высказывания нового премьера Правительства на встречах с фракциями парламентских партий.
Об экономике
Михаил Мишустин назвал стабильной ситуацию в российской экономике. "У нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4%, это очевидно", — заявил он.
По его словам, первое, что необходимо делать, — "это серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления".
Мишустин заявил, что "самое важное — снять барьеры для бизнеса" и сократить издержки для него. По его словам, эти вопросы он планирует рассмотреть с первых же дней.
По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Мишустин исключил введение послаблений по НДФЛ, но пообещал адресную помощь для малоимущих россиян.
На встрече с депутатами фракции КПРФ Мишустин также выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики.
Мишустин не поддержал предложение фракции КПРФ о прогрессивной шкале налогообложения (увеличение ставки налога с ростом налогооблагаемой базы — прим. ТАСС). Он напомнил, что в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума. "У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому: большей прозрачностью и большей ответственностью", — так пересказал слова Мишустина глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
О нацпроектах
Среди приоритетов своей работы Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику. "Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", — уверен он.
Он также намерен провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации.
О пенсионной реформе
По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Мишустин против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы, но при этом будет "разбираться с возрастом дожития".
О деньгах
По словам Мишустина, на реализацию послания президента в 2020 году потребуется около 450 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/politika/7532967