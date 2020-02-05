Долгожданные дожди повышают уровень дебета Пенайских источников и Неберджаевского водохранилища

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В настоящее время в Новороссийске начинает стабилизироваться ситуация с подачей воды. В связи с усилившимися осадками в виде дождя отмечается рост дебета Пенайских источников и Неберджаевского водохранилища.

Как сообщили в МУП «Водоканал», в Восточном внутригородском районе уже урегулирован график подачи воды в районе улиц Мефодиевской и Пожарского. В настоящее время водоснабжение осуществляется по 4 часа утром и вечером. За январь месяц в дома этого района подано 1550 кубометров воды.

Наполнение местных источников зависит не только от количества выпавших осадков в пределах водосборной площади, но и от их интенсивности, продолжительности, распределения их в течение года и почвенно-геологических условий. То есть чем более насыщена влагой почва и продолжительнее осадки, тем больше идет отдача стока. И наоборот, чем почва более сухая и кратковременней дожди, тем больший период необходим для формирования стока.

Основным поставщиком питьевой воды на Новороссийск является Троицкий групповой водопровод ГУП КК «Кубаньводкомплекс», расположенный в городе Крымске.

Однако в связи с высокой степенью износа системы распределения и транспортировки водных ресурсов из Крымского района в город Новороссийск у ТГВ отсутствует техническая возможность выполнять поставку водных ресурсов на Новороссийск в объемах, необходимых для водоснабжения населения в бесперебойном режиме.

В связи с этим МУП «Водоканал» был вынужден создать внутренний технологический регламент подачи холодной питьевой воды новороссийцам, основанный на технической возможности водоснабжения в Новороссийске в режиме: утром с 06:00 до 09:00, вечером с 18:00 до 21:00.

Мероприятия по снижению давления – это вынужденная мера и осуществляется исключительно в часы минимального водоразбора. В это время на верхних этажах многоквартирных домов могут возникать перебои в водоснабжении.

Стоит отметить, что в целях недопущения в дальнейшем аварийных ситуаций на магистральных водоводах, по поручению губернатора Краснодарского края, с 2019 года реализуется программа по строительству новой нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 50 километров.

В настоящее время по краевой программе идет масштабная реконструкция Троицкого группового водопровода. В ближайшие четыре года будет построено более 50 километров новой магистральной нитки. Министерством ТЭК и ЖКХ региона определены основные этапы проектирования и строительства данного объекта на 2019 – 2023 годы. На эти цели из краевого бюджета в общей сложности будет направлено порядка 4 млрд рублей. В 2019 году началось строительство участка магистрали от станицы Троицкой до города Крымска протяженностью 28 километров. Первый этап уже почти завершен, построен трубопровод длиной 8,6 километра. Разрабатывается техническое задание для проектирования магистральных водоводов от станицы Неберджаевской до города Новороссийска и от южного портала тоннеля города Новороссийска до поселка Кабардинка. В планах перебуривание 13 артезианских скважин и строительство четвертой нитки магистрали.

Напоминаем, в случае возникновения проблем с водоснабжением, необходимо обратиться в управляющую организацию или по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: (8617)30-98-61, 30-98-60.

Источник: пресс-служба администрации