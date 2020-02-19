Россия становится мировым лидером и задает тренды в области кибербезопасности

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Завершилась Неделя безопасного Рунета 2020 (www.safetyweek.ru), организатором которой в России уже в 13-й раз выступил РОЦИТ, при поддержке РАЭК, отраслевых партнеров и профильных органов госвласти.

Эксперты, спикеры и участники мероприятий Недели сошлись во мнении, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий в этой области, общественной осведомленности.

“В среднем на 20% увеличились бюджеты на кибербезопасность в 2019 году, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года. Основная причина - сложность и длительность конкурсных процедур и влияние на рынок регуляторных инициатив”, — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.