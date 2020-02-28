В ГД поддержали запрет иметь зарубежные счета Президенту РФ

/В России/

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ поддержал на заседании Комитет по государственному строительству и законодательству.

«Президенту Российской Федерации запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в поправке ко второму чтению изменений в Конституцию РФ.

В поправках также уточнено, что главой государства сможет стать гражданин РФ, «не имеющий имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства». Аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей как Президента, так и кандидатов на эту должность.

Кроме того, аналогичный запрет поправками предлагается прописать в Конституции РФ для губернаторов и руководителей федеральных государственных органов. Также запрет предложено распространить на их супругов и несовершеннолетних детей.

Ранее ГД приняла в первом чтении поправку в Конституцию, в соответствии с которой главы субъектов и руководители федеральных министерств и ведомств не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах.

Поправки были подготовлены Председателем Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и членом СФ Андреем Клишасом.

Также профильный Комитет рекомендовал поддержать во втором чтении поправку, в соответствии с которой предлагается внести в Конституцию РФ положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Источник: http://duma.gov.ru/news/47899/