Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» подписал соглашение о социальном партнёрстве с администрацией города Новороссийска

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Документ предполагает участие Фонда в социально-экономическом развитии и благоустройстве сельского округа Абрау-Дюрсо. Подписи под соглашением поставили глава муниципалитета Игорь Дяченко и президент фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» Игорь Лозовский.

«Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» был учреждён в 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова. Как житель Абрау-Дюрсо, он бы хотел, чтобы территория села гармонично развивалась, была привлекательной, комфортной и для жителей и для туристов. Цель Фонда — содействие процветанию села Абрау-Дюрсо и его окрестностей. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и других, чтобы жизнь в селе была благополучной и радостной» - прокомментировал социальную инициативу президент Фонда Игорь Лозовский.

Фонд будет выполнять роль оператора социальной программы на территории села Абрау-Дюрсо. В его полномочия входит финансовое обеспечение строительных, ремонтных работ, работ по благоустройству, приобретения имущества для школы, детского сада, учреждений культуры, а также содействие развитию спортивной жизни и организация других общественно-значимых мероприятиях в интересах жителей села.

Социальная программа формируется с учётом инициатив и мнения граждан, органов местного самоуправления, кроме вопросов благоустройства, она нацелена на создание условий для развития детей и трудоустройства молодёжи, поддержку старшего поколения.

В свою очередь глава города Новороссийск поблагодарил Группу компаний «Абрау-Дюрсо» за активное участие в развитии одноимённого сельского округа. Он отметил, что подписанное в прошлом году соглашение о социальном партнёрстве с ЗАО «Абрау-Дюрсо», уже принесло много пользы. В его рамках были выполнены ремонтные работы в школе №30 и больнице №2, были приобретены медицинское оборудование и автомобиль для подвоза пожилых пациентов. Завод закупил для местного детского сада мультимедийное оборудование, оборудование для кухни, оснастил детскую площадку. Для коллективов Центра творчества и ремёсел в Абрау-Дюрсо были сшиты новые сценические костюмы, а в клубе Больших хуторов произведён ремонт. И это лишь малая толика социальных инициатив, реализуемых ЗАО «Абрау-Дюрсо» в последние годы. Теперь для этих целей учрежден специальный Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо», который позволит реализовывать социальную программу комплексно.

«2020 год юбилейный для села и завода «Абрау-Дюрсо». Нам исполняется 150 лет! Хотелось бы, чтобы этот год стал временем заметных преображений. И Фонд и завод будут всемерно содействовать этому. Абрау-Дюрсо — наш дом. Поэтому мы хотим, чтобы каждый житель мог с гордостью сказать, что его дом — самый лучший», - подчеркнула официальный представитель Фонда и исполняющий директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко.

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»