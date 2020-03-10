В Совете Федерации оценили слова Жириновского о перевыборах в Госдуму

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Проведение досрочных парламентских выборов сразу после голосования о внесении поправок в Конституцию технически возможно, а вот нужно ли это политически – большой вопрос.

Так слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о перевыборах оценил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Владимир Жириновский призвал распустить парламент сразу после всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Политик заявил, что вслед за обновлением основного закона надо обновить и парламент. Кроме того, он считает, что нужно передать Госсовету право выбирать президента. По просьбе радио Sputnik эти слова оценил сенатор Александр Башкин.

"Право парламента решать, продолжать работу или нет. Считаю, что технически и юридически это возможно. Что касается политического фактора, то это намного более важный и ответственный вопрос. Руководители фракций и депутаты должны обсудить и принять для себя решение. Технически это возможно, но насколько это нужно политически, ну это уже нужно решать депутатам Государственной думы, поскольку они избраны народом и несут ответственность перед гражданами России", – считает сенатор.

Всероссийское голосование по внесению в Конституцию поправок пройдет 22 апреля. Специально для этого волеизъявления эту дату сделали выходным днем.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/