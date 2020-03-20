Запрет действует...

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии с п. 47.8. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 по 1 мая 2020 года действует запрет на добычу водных биологических ресурсов в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах.

Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушение указанных требований Правил рыболовства, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Причиненный водным биологическим ресурсам РФ ущерб будет исчисляться дополнительно к санкциям, установленным за совершение данного правонарушения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321.