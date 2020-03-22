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В России выявлен 61 новый случай COVID-19

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией россиян за последние сутки увеличилось на 61. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявили в нескольких регионах страны. В Москве — 54 новых случая заражения, в Новгородской области — 1 случай,
в Кировской области — 2 случая, в Архангельской области — 1 случай, в Брянской области — 1 случай, в Удмуртской Республике — 2 случая.
Всего на сегодняшний день в РФ 367 заболевших, сообщил оперштаб. Под наблюдением врачей остаются 52 747 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что назван главный симптом тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43884025/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / В России

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В России выявлен 61 новый случай COVID-19