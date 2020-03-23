Российское зерно по цене нефти назвали временным явлением  

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Неожиданный взлет цен на российское зерно до отметки 13,3 тысяч рублей за тонну произошел из-за сочетания кризисного и "весеннего" факторов. Об этом рассказала аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева в интервью радио Sputnik.

О том, что ценник на тонну пищевого зерна обогнал стоимость барреля российской нефти Urals, ранее сообщили СМИ. Это связали с падением курса рубля и высокими мировыми ценами на зерно.

Оксана Лукичева поспорила с этой оценкой и рассказала, что всем виной весна. В этом время года цена на зерно всегда растет. Особенным 2020 год, по ее оценке, делает только дополнительное кризисное влияние коронавируса на рынки.

"Сезонный рост цен совпал с кризисными явлениями. Из-за этой ситуации все как-то дернулись и напряглись. У нас сразу экспортеры активизировались и начали больше вывозить, но не сильно. На рынке зерна нет таких резких скачков, что экспортеры все вывезут. Этого не наблюдается. В целом ситуация на зерновом рынке стабильная, поскольку в январе-феврале было падение. Сейчас же цены подрастают и провоцируют спрос", – рассказала эксперт.

Ожидать роста цены на хлеб или другие мучные продукты из-за роста цены на зерно пока не стоит. Оксана Лукичева рассказала, что муки в России с избытком и дефицита не будет точно. Единственная причина, по которой может подрожать хлеб – это падение курса рубля.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/