Названы противоположные силы, которые решат судьбу рубля в апреле 

/В России/

В апреле на рубль будут оказывать влияние две противоположные силы, от которых и будет зависеть курс национальной валюты, рассказал радио Sputnik главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, с одной стороны выступит окончательный разрыв сделки ОПЕК+, который состоится 1 апреля, с другой – Центральный банк России.

"Для российских рынков и рубля важным фактором является движение нефтяных котировок. Нефть остается под существенным давлением. Март месяц заканчивается, наступает апрель, и с первого числа официально закончится действие пакта ОПЕК+. С апреля основные нефтяные экспортеры могут усилить свое противостояние, нарастить добычу и усилить фундаментальный дисбаланс на нефтяном рынке", – считает аналитик.

Антон Покатович уверен, что в апреле временно могут возникать цены на нефть ниже отметки в 20 долларов за баррель, а это отразиться и на курсе рубля. Противостоять этому будет Центробанк России, рассказал главный аналитик "БКС Премьер" радио Sputnik.

"В таких условиях рубль будет формироваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар. От дальнейшего ослабления российскую валюты будут сдерживать действия Центробанка. Он активно продает иностранную валюту на рынке, в день это порядка 170 миллионов долларов. Такие объемы продаж будут оказывать стабилизирующее воздействие на рубль при прочих равных условиях", – объяснил Антон Покатович.

Однако есть и более пессимистичный прогноз. Антон Покатович рассказал, что если рынки начнут не стабильное, как сейчас, а шокирующее снижение, то тогда рубль будет формироваться в диапазоне 82-85 рублей за доллар.

На момент написания новости, один доллар США можно было купить примерно за 79 рублей, а один евро за 88 рублей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/