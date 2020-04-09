Экономист рассказал, откуда взялась финансовая подушка России

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К началу кризиса Россия накопила резервов почти на 18 триллионов рублей, но потратить их на спасение экономики от спада будет сложно.

Об этом рассказал радио Sputnik директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

"Объем финансовой подушки и тех резервов, которые накопились к началу 2020 года, достаточно велик. Эта подушка велика и в рублевом эквиваленте, и по отношению к ВВП. Наличие таких запасов объясняется достаточно благоприятной ценой на энергоносители, которая была до начала года, но жесткое бюджетное правило не позволит на широкую ногу использовать средства Фонда национального благосостояния", - рассказал экономист.

Фонд национального благосостояние (ФНБ) задумывался, как резерв на случай падения цены на нефть. Он должен компенсировать выпадающие доходы бюджета при падении цены на углеводороды, однако он не предназначен для прямого использования в качестве антикризисной меры. Этому мешают законы, которые, скорее всего, придется подкорректировать из-за сложившейся ситуации, рассказал радио Sputnik Владимир Климанов.

"С такой финансовой подушкой мы вправе ожидать от федерального правительства достаточно широких мер по поддержки бизнеса, регионов и населения в условиях кризиса. Другой вопрос, что в начале финансового года были инициированы предложения президента, которые увеличивают расходы бюджета и Фонда на бюджетные выплаты. В этой связи, в любом случае федеральный бюджет будет исполнен с дефицитом и придется достаточно сильно залезть в бюджет Фонда для покрытия расходов социального характера и тех антикризисных мер, которые еще будут расширены. Все это будет сделано при сокращающихся объемах доходов бюджета", - считает экономист.

Причиной нового мирового финансового кризиса стала коронавирусная инфекция и падение цены на нефть. С одной стороны, все экономики мира сократились из-за вынужденных мер по борьбе с пандемией и снижения спроса на товары из-за карантина, с другой, покрыть эти расходы за счет нефти не получилось, поскольку с начала года цена топлива марки Brent снизилась почти в два раза.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/