Минэкономразвития: застройщиков нужно поддержать субсидиями на кредиты в рамках проектного финансирования

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Министерство экономического развития РФ обнародовало меры поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19

В числе представленных Минэкономразвития мероприятий по отраслевой поддержке малому и среднему предпринимательству — субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим кредиты по проектному финансированию.

Портал ЕРЗ ранее сообщал о поручении вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрою мониторить ситуацию с субсидированием процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования в случае падения темпов продаж на первичном рынке.

Одной из мер по снижению административной нагрузки будет автоматическое продление на полгода срока действия всех разрешений на строительство, срок действия которых истекает до 1 октября 2020 года.

Соответствующий проект Постановления Правительства РФ Минэкономразвития внеслона рассмотрение Кабмина.

Данная мера сэкономит денежные средства и время застройщиков, а также исключит возможную задержку строительства жилья из-за требований по переоформлению разрешений.

Напомним, что ранее с предложением субсидировать проценты по кредитам, полученным застройщиками в рамках проектного финансирования, выступил глава Минстроя Владимир Якушев.

Источник: ЕРЗ