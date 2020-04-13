март стал одним из самых удачных месяцев за всю историю российской ипотеки

/В России/

В прошлом месяце было выдано 122 тыс. кредитов — на 20% больше, чем годом ранее. Аналитики госкомпании объясняют всплеск заемной активности низкими ставками ИЖК, высоким спросом на жилье и ожиданием заемщиков роста цен из-за неблагоприятной ситуации в экономике и распространения коронавирусной инфекции.

Аналитики ДОМ.РФ представили предварительные итоги на рынке ипотеки по итогам I квартала 2020 года.

Как сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, с января по март текущего года в России было выдано 308 тыс. кредитов на 760 млрд руб.

В количественном выражении это почти на 10% больше портфеля за I квартал прошлого года и почти на 25% выше — в суммарном денежном выражении.

Что касается минувшего марта, то он вошел в тройку самых удачных месяцев за всю историю российской ипотеки.

Всего в марте было выдано 122 тыс. кредитов — на 20% больше, чем годом ранее.

По мнению Гольдберга, такой рост объясняется не только сочетанием низких ставок и высокого спроса на жилье, но и ожиданием со стороны заемщиков роста цен из-за неблагоприятной ситуации в экономике и распространения COVID-19.

Этот фактор, а также возросшая в марте волатильность на финансовых рынках и падение мировых цен на нефть создали определенные риски для развития ипотечного рынка в России, считает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ.

Речь идет о возможном повышении ставок ИЖК банками, снижении количества сделок на рынке из-за снижения платежеспособного спроса и приостановления МФЦ.

В связи с этим, в частности, важно отладить удаленную работу Росреестра, подчеркнул Михаил Гольдберг. По его словам, ДОМ.РФ предложил ряд антикризисных мер, которые сегодня находятся на стадии обсуждения.

Наиболее действенной среди предложенных мер эксперт назвал субсидирование государством ставок по ипотечным кредитам на квартиры в новостройках, которые будут выданы в 2020—2021 годах.

«Напомню, что такая программа уже действовала в 2015—2016 годы, и она спасла рынок строительства жилья», — подчеркнул главный аналитик госкомпании.

Выступая в четверг на онлайн пресс-конференции в ТАСС, Михаил Гольдберг заявил о том, что пик падения выдачи ипотеки в России может наступить уже в апреле-мае.

«Думаю, пик падения придется на апрель-май, однако сработает отложенный спрос, и к июню все нормализуется», —сказал он.

Источник: ЕРЗ