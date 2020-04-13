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Изменены правила и сроки проверки субъектов МСП

На портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно Постановлению Правительства РФ №438, в 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также некоммерческих организаций (НКО), среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, будут проводиться только:

- внеплановые проверки, основанные на фактах или угрозах причинения вреда жизни и здоровью граждан или угрозах возникновения

ЧС природного и техногенного характера, согласованные органами прокуратуры;

- внеплановые проверки, проводимые в целях проверки ранее выданных предписаний;

- внеплановые проверки, основанные на поручениях Президента РФ, Правительства РФ с указанием конкретного юрлица или ИП, требованиях прокурора в рамках надзора;

Согласно Постановлению Правительства РФ №438, в 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также некоммерческих организаций (НКО), среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, будут проводиться только:

- внеплановые проверки, основанные на фактах или угрозах причинения вреда жизни и здоровью граждан или угрозах возникновения ЧС природного и техногенного характера, согласованные органами прокуратуры;

- внеплановые проверки, проводимые в целях проверки ранее выданных предписаний;

- внеплановые проверки, основанные на поручениях Президента РФ, Правительства РФ с указанием конкретного юрлица или ИП, требованиях прокурора в рамках надзора;

Решения об исключении из ежегодных планов проверок юрлиц и ИП плановых проверок, не указанных в Постановлении, должны быть приняты органами государственного контроля в течение 7 рабочих дней после вступления в силу Постановления.

Действие Постановления не распространяется на проведение налогового, таможенного и валютного контроля.

Проверки юридических лиц и ИП теперь должны проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, за исключением поручений Президента, Правительства РФ, органов прокуратуры, а количество оснований для проведения выездных таможенных проверок сокращается.

Постановление №438 вступит в силу 14 апреля 2020 года.

Источник: ЕРЗ

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Категория: Новости / В России

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