О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности

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В результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, также принятия мер по реализации прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Правительство Российской Федерации постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 2.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Временного порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта, и действует до 1 октября 2020 г. включительно.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.