Экономист рассказал, когда ждать укрепление рубля

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Крепкий и стабильный курс национальной валюты зависит от состояния и эффективности национальной экономики в целом.

У России есть все возможности, чтобы к 2021 году экономика и рубль показали ростовые показатели, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев.

Глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году. У российских финансовых регуляторов есть возможность поддерживать курс национальной валюты, сообщил он СМИ.

"Курс национальной валюты по отношению к другой валюте, в данном случае к доллару, зависит от состояния и эффективности национальной экономики в целом. Если национальная экономика находится не в очень хорошем состоянии, у нее низкий темп роста, низкая эффективность, депрессивное состояние, то никакие чисто финансовые рычаги, которые находятся в распоряжении ЦБ или Минфина существенного значения не имеют. Я считаю, при правильном руководстве экономикой и при наличии ресурсов есть все условия и возможности, чтобы нашу экономику поддерживать в достаточно прочном состоянии, равномерно и усердно держать на плаву. И, может быть, к 2021 году она выйдет на ростовые показатели. Прогноз Костина будет иметь право на существование", – сказал Михаил Беляев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/