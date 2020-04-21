Дешевая нефть и коронавирус обеспечили гигантский дефицит бюджета

/В России/

В этом году "дыра" может превысить 5 триллионов рублей.

Коронавирус и нефть за $20 сделают российский бюджет дефицитным. В 2020 году сумма доходов федеральной казны составит 15,2 трлн, расходов – 20,8 трлн рублей, ожидают в правительстве. Таким образом, вместо ранее планировавшегося профицита в 900 млрд рублей государство столкнется с «недостачей» в размере 5,6 трлн. Но дело не столько в этих весьма условных цифрах, сколько в непредсказуемости общей ситуации. Невозможно просчитать, насколько в итоге пострадает экономика, и какие деньги понадобятся на преодоление всех последствий этого беспрецедентного кризиса.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, проблема еще и в том, что на фоне пандемии сокращаются и сжимаются целые сектора – авиаперевозки, туризм, малый бизнес. Люди перестают покупать автомобили и прочие товары длительного пользования. Кроме того, заметил министр, есть риски «серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета».

Эта реальность, наряду с фактором экстремально низких нефтяных котировок, на корню ломает ранее намеченные финансовые параметры. Нет больше той внешне благостной картины, что существовала до марта. Соответственно, федеральный бюджет на 2020-2022 годы, который в последний раз официально корректировался в феврале, нуждается в полной перекройке. Кстати, весной Минфин должен был подготовить его новый вариант - с учетом обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития. Однако задачу почему-то отложили в долгий ящик, а на днях история получила продолжение: премьер Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить доклад по оптимизации бюджетных расходов.

«Я вижу три риска для бюджета, - говорит глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. – Первый – снижение цен на нефть более чем в два раза, второй – драматичное замедление мировой экономики, третий – недополучение российской казной ключевых налогов, поскольку потребительская активность на нуле, рухнули промышленное производство, сектор услуг. Что касается энергоносителей, то мы несем убытки не только из-за низких цен, но еще и по причине сократившихся объемов экспорта».

Между тем, бюджет страны – не только некий баланс между доходами и расходами. Конечно, хорошо, когда эти части уравновешены, но так бывает крайне редко. Когда происходит серьезный кризис – рецессия, пандемия или вооруженный конфликт, у вас бюджет в принципе не может быть сведен с нулевым дефицитом: расходы будут всегда существенно превышать доходы, рассуждает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. И если раньше Минфин легко изыскивал дополнительные средства (чтобы финансировать расходную часть бюджета) за счет заимствований на Западе, то теперь этого демпферного механизма нет. Поскольку международные санкции в отношении РФ остаются в силе, мы не сможем выпустить еврооблигации в достаточном объеме. Кроме того, поскольку президент Путин призвал ввести налоговые ставки по облигациям, россияне будут их меньше покупать. По словам Нигматуллина, проблемы с бюджетом вызваны не только всем известными форс-мажорными обстоятельствами. Во многом их спровоцировали сами власти, принимавшие неверные решения и законы.

«Думаю, при нынешнем уровне нефтяных цен дефицит составит порядка 2 трлн рублей, не больше, - говорит старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков. - Напомню, что за период 2014-2017 годов, когда нефть также была дешевой, бюджет хоть и уполовинился, но правительство не испытывало особых проблем с точки зрения расходов. В ближайшие месяцы их тоже не будет».

Но как отразится бюджетный дефицит на ранее взятых государством социальных обязательствах? Пока никак, в 2020 году все они будут выполнены, уверен доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов. Напротив, в условиях пандемии коронавируса перечень обязательств пополнился новыми, такими как антикризисные выплаты безработным в размере МРОТ. Впрочем, заглянуть сейчас в более отдаленное будущее, понять, что ждет социальную сферу на горизонте 2021-2024 годов, не получится.

Источник: Московский Комсомолец