Нефть побила антирекорды девяностых

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На спасение экономики России могут уйти все резервные накопления страны.

Мировой нефтяной рынок под влиянием пандемии возвращается в середину 1990-х годов. Такой вывод можно сделать из оценки потребления энергоресурсов, объемы которых сокращаются день ото дня. По прогнозу ОПЕК, в 2020 году нас ждет сильнейшее в истории падение спроса на «черное золото». Только в апреле экспорт энергоресурсов рухнет на 20 млн баррелей в сутки. В таком случае, объема снижения добычи нефти, о котором с большим трудом договорились страны ОПЕК+ и их союзники (15 млн «бочек» в день), будет явно недостаточно.

Федеральный бюджет России, формирующийся главным образом за счет доходов от экспорта углеводородов, ощутит недостаток в 3-4 трлн рублей, что приведет к дефициту казны в 10% ВВП, а инфляция вырастет на 4-5%.

На фоне пандемии коронавируса ОПЕК ожидает крупнейшего в истории падения спроса на нефть в мире. Как говорится в апрельском докладе организации, прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году пересмотрен в сторону понижения на 6,9 млн баррелей в сутки. Последний раз подобное историческое снижение - до уровня 6,8 млн «бочек» день - было зафиксировано в 1998 году во время мирового финансового кризиса.

Аналогичные расчеты чуть раньше продемонстрировало и Международное энергетическое агентство, созданное с подачи США после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Оно в своем апрельском докладе спрогнозировало годовой спрос на нефть в 90 млн баррелей в сутки, что более чем на 9 млн баррелей меньше, чем в прошлом году. «Это сведет на нет почти десятилетний рост», — отмечается в докладе МЭА.

Как полагают эксперты, подобные перспективы намекают на то, что российский бюджет, сформированный, главным образом, исходя из доходов от экспорта энергоресурсов, придется серьезно урезать. Правительство пообещало, что на поддержку отраслей, пострадавших от коронавируса, будет потрачено до 2 трлн рублей. Эта сумма соответствует 1,8% от ВВП. В свою очередь, в развитых странах на борьбу с коронавирусом, на поддержку бизнеса и населения власти планируют потратить от 4 до 10% ВВП.

«Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) правительство планирует выделить на поддержку экономики чуть больше 15% имеющихся в резерве средств. С учетом этих расходов и прогнозируемых Минфином выпадающих доходов бюджета в 1 трлн рублей, можно предположить, что по итогам 2020 года вместо профицита в 0,8% ВВП, который планировался, мы получим дефицит бюджета в 1% ВВП», — полагает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«При сохранении низких нефтяных котировок (на уровне $30) дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9-1,5% ВВП вместо прогнозируемого ранее профицита в 0,8%, — соглашается руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. — В денежном выражении он составит 3-4 трлн рублей. Поскольку, кроме нефтяных цен и сокращения добычи, негативным фактором для экономики также являются карантинные меры и остановка производства, сфер торговли и услуг, по итогам года стоит ожидать дефицит бюджета около 10% ВВП».

По его прогнозам, до конца 2020-го цены на нефть не поднимутся выше $30-35 за баррель. При этом России придется еще больше сократить добычу (по последним соглашениям ОПЕК+, она урезана на 23%). От падения цен на нефть в марте бюджет недополучил 22 млрд рублей. В апреле сумма недополученных доходов нефтегазового сектора превысит уже 55 млрд рублей. К падению нефтяных цен добавилось снижение стоимости газа — по сравнению с прошлым годом стоимость «голубого топлива» в Европе упала вдвое, а доходы «Газпрома» в I квартале 2020 года снизились более чем на 50%.

Как полагают эксперты, на 2021-2022 годы бюджет будет, скорее всего, сверстан, исходя из среднегодовых котировок на нефть в $30 за баррель или даже ниже. «По итогам 2020 года российский ВВП упадет на 8-9%, как это было в 2009 году, а промышленное производство снизится на 9-11%. Инфляция может вырасти до 4-5%», — полагает Мильчакова.

«По прогнозу международной консалтинговой компании McKinsey, ВВП России в 2020 году сократится более чем на 10%. Это падение превзойдет дефолт 1998 года (-5,3%) и 2008-2009 годов (-7,8%). Поэтому к уровням ВВП 2019 года Россия вернется не ранее 2023 года», -уверен главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Источник: Московский Комсомолец