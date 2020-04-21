Стоимость принятых Правительством мер поддержки экономики составила 2,1 трлн рублей

/В России/

За последний месяц (с 18 марта по 17 апреля) для поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса Правительство России выделило дополнительно 1,8 трлн рублей. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн рублей.

Действующие меры поддержки

– На полгода введена отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, а также по выплате страховых взносов и по арендным платежам для МСП из наиболее пострадавших отраслей.

Кроме того, для МСП предусмотрено снижение размера страховых взносов в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ. Эта мера сэкономит бизнесу 285 млрд рублей до конца 2020 года. Всего в МСП в России занято более 20 миллионов человек.

– Радикально снижена административная нагрузка на бизнес. Приостановлено более 50 тыс. проверок в разных сферах (в том случае, когда их отмена не увеличит риск для жизни и здоровья граждан). Всего в 2020 году будут отменены 100 тыс. плановых проверок МСП, в том числе налоговых и таможенных.

Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году.

– Бизнес освобождён от выплаты процентов по кредитам. Тело кредита переносится на полгода. В течение этого срока объём процентных платежей поровну делится между банками, государством и предпринимателем, который может равномерно выплачивать эту часть долга в течение шести месяцев или перенести её в тело кредита и, таким образом, на время полностью избавиться от платежей по кредиту. Общая сумма отсрочек составила более 410 млрд рублей. Воспользоваться льготами могут более 500 тыс. компаний.

– Для поддержания занятости запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Для того чтобы банки более оперативно предоставляли такие кредиты, принято решение о выдаче гарантий по ним от госкорпорации «ВЭБ.РФ» на 75% всей суммы. Совокупный объём кредитов может составить до 350 млрд рублей.

– Малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне Правительство софинансирует выплату зарплаты сотрудникам. Сумма грантов – 1 МРОТ (12 130 рублей) в расчёте на каждого занятого в организации при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от численности на 1 апреля 2020 года.

– До 1 МРОТ (12 130 рублей) будут увеличены пособия по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учёт после 1 марта. Потенциально мера затронет более 3,2 миллиона человек. Также в апреле – июне будет выплачено по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, чьи родители признаны безработными.

Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки экономики в условиях коронавируса.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.