Лидер нации обратился к народу!

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В своем обращении Президент России Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах принимаемых в рамках борьбы с распрстранением коронавирусом, а также мерах поддержки населения и бизнеса в условиях кризиса.

Ближайшая неделя для всех будет каникулярной. Есть возможность позаботиться о своих семьях. Дети не будут предоставлены самим себе.

России удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, считает президент. Однако он отметил, что полностью защитить страну объективно невозможно.

Путин рекомендовал россиян внимательно относиться к рекомендациям врачей и властей. Особенно, по его словам, это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новой дате будет принято позже в зависимости от развития ситуации.

Всем семьям с детьми каждый месяц будут выплачивать дополнительно по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Необходимо измененить схему выплаты больничных — исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц до конца года.

Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.

Увеличить пособие по безработице с 8 до 12 000 рублей.

Путин предложил дать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий —отсрочку также по страховым взносам.

Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.

В два раза снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%.

Все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом, — 15%.

Путин поручил кабмину вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать при необходимости меры.

«Важнейшая задача – поддержать стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы» - заявил Президент.

Компаниям малого и среднего бизнеса президент предлагает отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие полгода. То же самое касается и банковских кредитов.

Кроме того предлагается ввод моратория на взыскание долгов с предприятий, оказавшихся в сложной ситуации.

Все выплаты доходов уходящие за рубеж должны облагаться адекватным налогом. На данный момент это 2%. Путин предлагает обложить такие прибыли 15% налогом.

"Все меры сработают, если мы проявим сплоченность, если граждане будут действовать вместе" — Владимир Путин.