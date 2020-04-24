Меры поддержки предпринимательства обсудили в Краснодаре

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В Краснодаре состоялась видеоконференция, посвященная вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Модератором площадки выступила депутат, член комиссии по поддержке МСП в Государственной Думе РФ Светлана Бессараб. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители МСП, партии «Единая Россия», ОНФ, Торгово-промышленной и Общественной палат, профсоюзов, уполномоченные органов исполнительной и законодательной властей. Эксперты обсудили существующее состояние бизнеса на территории края, реализацию мер поддержки, разработали предложения по совершенствованию помощи и регулирования в области развития малого и среднего предпринимательства.

В Краснодарском крае из почти 280 тысяч зарегистрированных хозяйствующих субъектов, малые и средние предприятия составляют значительную часть. На их долю в валовом региональном продукте в 2019 году приходилось 33 процента. Правительством РФ уже предприняты первые шаги, направленные на поддержку бизнеса: отменены проверки, предоставлено льготное кредитование, сдвинуты сроки по уплате налогов и др. Кроме этого, в мае и июне будет предоставлена безвозмездная финансовая помощь на выплату зарплаты и

неотложные задачи МСП, наиболее пострадавших отраслей, перечень которых расширен. В него добавлены музеи, зоопарки, розничная торговля непродовольственными товарами и др.

«Предпринимаемые Правительством меры поддержки не могут учитывать все региональные и отраслевые проблемы. Сегодня мы разработали дополнительные предложения, которые призваны помочь малому и среднему бизнесу пережить кризис и развиваться после него. Уже в ходе конференции были решены отдельные проблемы, с которыми выходил бизнес. Такие формы общения в условиях пандемии жизненно необходимы, чтобы власть и предприниматели могли помочь друг другу», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы Наталья Боева отметила, что для того, чтобы малый бизнес выжил в современных условиях необходим комплекс мер по его поддержке:

«Необходимо до конца 2020 года отменить проведение всех проверок контролирующими организациями объектов МСП, освободить их на три месяца от всех налогов, реструктурировать кредитные обязательства, в том числе и по потребительским кредитам. Большинство предпринимателей брали их на развитие своего бизнеса. Кроме этого, необходима серьезная помощь представителям грузовых и пассажирских перевозок, у которых в условиях пандемии произошел простой, а с ними и убытки. Агропромышленному комплексу также нужна помощь, у многих предприятий снизился объем продаж от 30% до 50%, им требуется поддержка в

сбыте продукции. Проблем очень много и без их решения мы можем потерять часть бизнеса, чего допустить нельзя», - сообщила парламентарий.

«Налоговым кодексом предусмотрено, что Единый налог на вмененный доход прекращает свое действие с 1 января 2021 года. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть возможность продления действия ЕНВД. Либо доработать патентную систему налогообложения, так как на текущий момент патент не является полноценной заменой ЕНВД. В поддержке нуждается отрасль потребсферы в части общепита, т.к. многие субъекты предпринимательства попадают в подакцизную деятельность. Вместе с тем, согласно 209 ФЗ, финансовая поддержка не оказывается субъектам МСП, осуществляющим производство или реализацию подакцизных товаров. Отдельно хотелось бы выделить организации, осуществляющие деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом, которые несут в настоящее время большие экономические потери в связи с временной приостановкой деятельности арендаторов. Это и административные здания, торговые, выставочные центры, складские помещения и т.д. Считаю целесообразным включить их в перечень отраслей, пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции», - отметил Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Необходимо отработать механизмы предоставления мер поддержки. Главное, чтобы средства, выделенные государством, дошли до людей и без задержек. Часть предприятий, несмотря ни на что, продолжают работать

в этих нелегких условиях и помощь всем должна быть оказана вовремя», - отметил заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов.

По итогам конференции подготовлены предложения по поддержке организаций в сферах туризма, сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, потребкооперации. Все они были разбиты на региональный и федеральный уровни, разработанные инициативы направлены в администрацию Краснодарского края и Комиссию Государственной Думы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства для их рассмотрения и реализации.

Источник: Комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края