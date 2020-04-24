Путин заявил, что «абстрактные обещания» кредитных каникул никому не нужны

/В России/

Президент России Владимир Путин считает, что «абстрактные обещания» предоставить кредитные каникулы «никому не нужны». Об этом глава государства заявил на совещании о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

По словам президента, банковское сообщество должно не просто должно не на словах, а на деле помочь гражданам. В нынешней непростой экономической ситуации банки играют важную роль в поддержке населения в нынешних условиях и уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку в виде взятых на себя убытков, связанных с антикризисной помощью своим клиентам.

Однако в многих регионах люди сталкиваются с тем, что добиться от банков кредит­ных каникул. Те же сложности испытывают предприни­матели, которые хотят получить льготные займы. Кредитные учреждения либо сразу им отказывают, либо затягивают время или соглашаются выдать кредит на совершенно невыполнимых условиях.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

О принятых решениях мало объявить, их нужно отра­ботать на всех этапах, подчеркнул президент.

Источник: Московский Комсомолец