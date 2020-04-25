Обеспечение устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции

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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в законодательство Российской Федерации, регулирующее закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупки, осуществляемые отдельными видами юридических лиц, вносятся изменения, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Устанавливается единый срок вступления в силу федеральных законов, которыми вносятся изменения в основные положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (1 января календарного года, следующего за годом их принятия).

Уточняются полномочия комиссии по осуществлению закупок в целях предотвращения доступа к участию в закупке юридических лиц, совершивших в течение двух лет до момента подачи соответствующей заявки административные правонарушения, предусмотренные статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Увеличивается с 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей сумма, в пределах которой заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) любых товаров, работ, услуг.

Исключается обязательное обеспечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по контракту. Такое обеспечение необходимо только в случае установления заказчиком соответствующего требования.

Снижается минимальный размер обеспечения исполнения контракта (с пяти процентов до одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта). При этом если расчёты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, то заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.

Переносится срок вступления в силу положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающихся осуществления закупок в «электронном магазине» (с 1 июля на 1 октября 2020 г.), а также совершенствуется процедура их осуществления.

Заказчикам предоставляется право осуществлять в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации некоторые виды закупок, предусмотренные Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закрытым способом и не размещать сведения о них в единой информационной системе в сфере закупок.

Определяются особенности исчисления сроков проведения в нерабочие дни закупок в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России