Единые выходные дни в России закончились. Что это значит?

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Регионы начнут постепенно отменять ограничения, связанные с распространением коронавируса, открывать предприятия и даже отменять режим повышенной готовности. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Центр развития региональной политики Илья Гращенков.

"Не работать оставляют только тех, кто связан с массовым скоплением людей, это рестораны, фитнес-центры и прочее. С другой стороны, не каждые фитнес-центр или баня в зависимости от расположения в России является таким массовым местом посещения. Поэтому на региональные и, прежде всего, муниципальные власти, возложено решение, можно ли открывать и нужно ли запрещать посещение данных объектов. При этом регионы должны нести финансовую ответственность, если люди не работают и не получают зарплату. Чтобы это не были просто запрещалки, а были взвешенные решения, за которые ответственна вся вертикаль власти. Запретят работать тем предприятиям, которые могут привести к вспышке при открытии. Помимо крупных городов, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, в целом эта практика будет сведена к минимуму. В регионах, скорее всего, отменят даже режимы повышенной готовности, как в Мурманске уже отменили режим самоизоляции", – считает Илья Гращенков.

С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но решение о продлении ограничений на работу остается за властями регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/