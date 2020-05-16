Полонский заявил про обнуление рынка недвижимости в России

/В России/

«Предлагать людям ипотеку под 6,5% — это все равно, что агитировать за микрозаймы под 100% годовых».

Коронавирус обнулил рынок недвижимости. Все правила игры исчезли. Девелоперы побежали за дотациями к государству, а значит, они — банкроты. В ближайший год люди перестанут покупать квартиры. Некоторая движуха будет за счет тех, кто решит поменять жилье на меньшее по площади. Богатые уедут на острова. Такие заявления в ходе онлайн-конференции «Как пандемия изменит взгляд на комфортное жилье?» сделал бывший девелопер Сергей Полонский.

«Рынок полностью переформируется. Всё, что было построено до пандемии, будем считать — обнулилось. И фактически нужно создавать новое пространство и новые условия, — говорит Полонский. — Нужно исходить из того, что иммунитет людей падает, будут повторные волны эпидемии.

Есть предположение, что вся эта история затянется еще минимум года на два. Я думаю, что выходить из кризиса мы будем лет пять, потому что сегодня объективно ВВП страны падает на 20-25%. У людей нет денег, чтобы улучшать жилищные условия. Все, кто сейчас создает жилье бизнес-класса, должны рассчитывать, что цена будет как в экономе. Элитные квартиры — это вообще непонятная субстанция, потому что после такого коллапса богатые люди будут жить то ли на островах, то ли на яхтах».

А вот другие высказывания эпатажного экс-девелопера.

О страхах в большом городе. «В Москве живет 15 миллионов человек. В Европе нет ни одного города с такой плотностью. Поэтому не надо сравнивать себя по эпидемии с Европой. Надо сравнивать себя как минимум с Нью-Йорком. И, собственно говоря, мы видим, что Нью-Йорк принял беспрецедентные меры блокирования и справился с ситуацией. Поэтому, конечно, Москва должна «разукрупняться», чтобы уменьшить страхи.

После атаки на нью-йоркские башни-близнецы 9 сентября 2001 года люди целый год не покупали недвижимость, потому что были в страхе. Когда ты не видишь будущее и не понимаешь, как жить дальше, нельзя ничего прогнозировать. Поэтому попытки правительства подтолкнуть людей к покупке жилья дешевой ипотекой — это не очень красиво. Неважно, какой будет стоимость денег. Вопрос заключается в том, какой будет безработица.

Нам сейчас сказали: давайте под 6,5% всем выдадим ипотеку! Понимаете, это все равно что агитировать людей брать микрозаймы под 100% годовых. Даже если сделать ставку 0 процентов, не поможет: у людей все равно нет денег».

О перспективах жилищного рынка. «Я знаю, что происходит в Азии, в Америке — и нигде хороших перспектив на ближайшее время у девелоперов нет. Бизнес давно перестал быть высокомаржинальным (маржинальность, говоря простыми словами, — это разница между рыночной ценой товара и его себестоимостью).

Сейчас ситуация еще хуже. Большие компании сейчас все побежали к государству за дотациями. Это говорит о том, что «в моменте» они банкроты. Да и вообще не нужны большие компании, которые строят ужасные дома, без балконов, без воздуха, по проектам 1970-х годов. Как сейчас строить? Не понятно. Любой проект рассчитан на 3-5 лет. А как можно понять, каким он должен быть, если неясен спрос как минимум?

Есть пять параметров, которые невозможно предсказать даже на год вперед: отношение рубля к доллару (скачет на 10% в год); стоимость денег (абсолютно непонятно, какой она будет); себестоимость производства (вы сегодня продаете жилье в рублях, а завтра цена на цемент скакнула в два раза, потому что рубль обвалился до 120); продажная цена; объем продаж». О противовирусном обустройстве домов. «Здания, которые сейчас построены, нужно модернизировать, иначе они упадут в цене из-за несоответствия требованиям бактериологической, химической и психической безопасности. Для простых домов обязательно нужно место на нижних этажах для мини-офисов. Люди ужмут свои расходы и будут откладывать деньги на питание, а не на расширение. Часть людей станет продавать жилье и переезжать в квартиры меньшей площади. Бесконтактное открывание дверей подъезда, вызов лифта на нужный этаж без прикосновения к кнопкам — должно быть абсолютно точно. Возможно, эти изменения внесут в строительные нормы. Безусловно, нужно автономные приточно-вытяжные системы. В домах эконом-класса с вентиляцией совсем плохо. Обеззараживающая химия очень плохо влияет на здоровье. Должны быть отдельные лифты для продуктов, особенно в высотных домах. Нажал кнопку — к вам в квартиру приехал ужин или бутылка лимонада». О работе и безработице. «Не понятно, как люди будут с психоэмоциональной точки зрения возвращаться в большие офисы. В том же Москва-Сити огромное скопление народа — барьер плотности превышен в два раза от планируемого. Нужны автономные системы, где в случае возникновения эпидемии люди смогут находиться внутри закрытого контура, с учетом того, что у них есть справки об отсутствии вируса. У бизнеса очень большая потребность в южном городе. Сочи бизнес-требованиям не соответствует — Сочи просто курортный город. Креативным людям трудно работать на удаленке, им нужен офлайн. Такие сообщества, как, в частности, Силиконовая долина, должны быть в большом количестве. Человечество перейдет на 4-дневную рабочую неделю. Это не мое мнение, это мнение многих экспертов. Иначе проблему безработицы в будущем не решить. Будет «оцифровано» 47 процентов профессий. Аналитики предсказывали, что это произойдет в 2027 году, но мы видим, что это произойдет гораздо быстрее. Людям нужно будет свободное время куда-то девать, иначе мы увидим огромное количество разводов и конфликтов».

Источник: Московский Комсомолец