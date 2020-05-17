Премьер Мишустин борется за свое Правительство, но его сильно подсаживают регионы.

/В России/

Диверсия или как всегда не продумали "дорожную карту" исполнения поручений Президента Путина?

И вопрос: а кто вообще придумал "фактор времени" взаимодействия медика и больного коронавирусом? Как зовут этого человека, министр Мурашко? И, конечно, тот факт что "Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая", то есть в выходные дни (!!!), показывает беспрецедентный накал событий. С 18 числа начнутся совещания у Президента Путина с подведением результатов проверок в регионах и Москве по факту дополнительных выплат медикам за короновирусную работу. И кто-то или что-то подсказывает, что полетят чиновничьи головы с плеч.

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения Президента утвердило Правительство. По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май. Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам.

Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.