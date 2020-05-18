Запуск новой программы льготной ипотеки на 50% сократил прогнозируемое падение рынка в апреле

/В России/

По предварительным оценкам агентства Frank RG и ДОМ.РФ, в апреле в России было выдано около 90 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 208 млрд руб.

Это меньше, чем в апреле 2019 года: на 17% в количественном выражении и на 13% — в денежном. При этом снижение объемов ипотечного кредитования в апреле оказалось меньшим, чем ожидалось, отмечают эксперты.

Более значимого снижения удалось избежать благодаря своевременным и эффективным мерам поддержки граждан и отрасли, разработанным по поручению Президента РФ и вследствие перехода Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике, делают вывод авторы исследования.

Одной из главных мер по стимулированию рынков жилищного строительства и ипотеки стала программа субсидирования ипотечных ставок до 6,5%. По оценке ДОМ.РФ за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тыс. заявок и заключили с клиентами 6,8 тыс. кредитных договоров на сумму 17,3 млрд руб. Всего до 1 ноября текущего года в рамках данной программы планируется выдать около 250 тыс. кредитов на 740 млрд руб.

По итогам апреля падение выдачи ипотечных кредитов ожидалось на 30%, рассказал на конференции «Коммерсанта» «Стресс-тесты для девелопмента» замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

«Благодаря запущенной по поручению Президента программе льготной ипотеки под 6,5%, реальное падение выдачи составило меньше, чем ожидалось», — отметил он.

Вкупе с другими ипотечными программами с государственным участием — «Семейной ипотекой» (ставки не более 6%) и «Дальневосточной ипотекой» (не более 2%) льготная программа по ставке не выше 6,5% обеспечит выдачу около 320 тыс. кредитов на 915 млрд руб., что составит примерно треть всех ипотечных кредитов в 2020 году.

Положительно скажется на объемах ипотечного рынка и снижение ставок по кредитам, которые выдаются банками на рыночных условиях. Со второй половины апреля банки стали снижать ипотечные ставки.

По данным ДОМ.РФ, за первую неделю мая средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков уменьшились по кредитам на новостройки на 0,14 п.п. (до 8,75% годовых) и по кредитам на вторичном рынке – на 0,05 п.п. (до 9,03%).

Банк ДОМ.РФ, как информировал портал ЕРЗ.РФ, с 13 мая снизил ставки по ипотечным продуктам в самых популярных программах кредитования: рефинансировать ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, кредит на первичном рынке также доступен от 7,6%, на вторичном рынке — от 8,4%. В настоящий момент это самые привлекательные предложения среди ТОП-15 ипотечных банков, отмечают авторы исследования.

По мере восстановления экономической активности после поэтапного выхода из режима самоизоляции средняя ставка по ипотеке в 2020 году вплотную приблизится к целевому ориентиру национального проекта «Жилье и городская среда», установленному на 2024 год, — 8% и меньше.

Это обеспечит выдачу около 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,5 трлн руб. и создаст предпосылки для устойчивого роста ипотечного рынка в 2021 году, резюмируют аналитики.

Источник: ЕРЗ