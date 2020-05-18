Рейтинг российских регионов по вводу жилья

/В России/

Названы регионы — лидеры по количеству введенного жилья на человека.

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя по итогам 2019 года ввели в Ленинградской, Московской, Липецкойт и Тюменской областях, меньше всего — на Чукотке и в Магадане, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.

Чуть больше 0,54 метра на россиянина.

По мнению экспертов, прошлый год для российского строительного сектора был в целом неплохим: по его итогам в России ввели 79,4 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для садоводства), что на 4,9% больше, чем в 2018-м. В пересчете на одного жителя в России — это 0,541 квадратного метра жилья, но значение показателя в регионах различается.

Для оценки темпов жилищного строительства РИА Новости составило рейтинг регионов по вводу жилья. Сравнение проводили по количеству квадратных метров жилья в пересчете на одного человека.

Ввод жилья на одного жителя в регионах изменяется от 0,026 до 1,307 квадратного метра.

Результаты исследования свидетельствуют, что в 2019 году объем ввода жилья между лидерами и аутсайдерами различается в 50 раз.

Регионы-лидеры:

Больше всего жилья — свыше одного квадратного метра на человека — введено в Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областях. Лидерство первых двух регионов обусловлено интенсивным развитием Московской и Санкт-Петербургской агломераций, что способствует поддержанию высокого спроса на жилье в хорошей транспортной доступности от столиц.

Кроме того, в лидирующую группу входят Калининградская и Тамбовская области, Севастополь, Ульяновская и Воронежская области, где рассматриваемый показатель превышает 0,8 квадратного метра.

Объемы ввода жилья превышают общероссийский уровень в 27 регионах, и их количество по сравнению с прошлым годом выросло на четыре. Среди них — девять регионов Центрального федерального округа, пять — Приволжского, четыре — из Южного, три — из Северо-Западного, по два из Уральского и Дальневосточного, по одному из Сибирского Северо-Кавказского.

В большинстве регионов-лидеров объемы строительства в 2019 году выросли. Из 27 субъектов Федерации, где ввод жилья на одного жителя превысил общероссийский уровень, объемы жилищного строительства выросли в 24. Особо отметилась Липецкая область, где этот показатель увеличился на 39,1%, что и позволило ей переместиться на третью строчку рейтинга с восьмой.

Кроме того, на 37,4% выросли темпы жилищного строительства в Адыгее и на 29,5% в Севастополе. В группе лидеров по вводу жилья темпы жилищного строительства замедлились в Санкт-Петербурге (-12,1%), Ленинградской области (-7,8%) и Подмосковье (-4,8%). Замыкающая рейтинг группа, как и в предыдущем году, состоит в основном из представителей Дальнего Востока. Меньше всего жилья в 2019 году введено на Чукотке (0,026 квадратного метра на человека), Магаданской области (0,053 квадратного метра) и Мурманской области (0,057 квадратного метра). Еще в трех регионах — Камчатском крае, Еврейской автономной области и Забайкалье — ввели менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

Объемы строительства:

По итогам года объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном — в Томской области — не изменились.

Наиболее существенные темпы строительства зафиксировали в Магаданской области (+70,3%), которая значительно опережает по этому показателю все регионы, а также в Тверской области (+48,8%) и Москве (+41,8%). В Липецкой области, Адыгее, Севастополе, Республике Хакасии, Пензенской области и Камчатском крае объемы жилищного строительства выросли более чем на 25%.

Наиболее существенно (более чем на 30%) объемы ввода жилья снизились в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Еще в двух регионах — Ямало-Ненецком автономном округе и Бурятии — снижение составило 25-27%. В остальных регионах оно не превысило 20% и в целом этот результат лучше, чем годом ранее.

Прогнозы на 2020:

На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, последовавшего за ней, как полагают эксперты, 2020 год должен стать непростым для всех секторов экономики. При этом влияние будет неравномерным. Регионы с более строгими карантинными мерами могут пострадать сильнее в экономическом плане. Также негативное влияние на рынок жилья почувствуют регионы со слабым платежным спросом населения.

В нормальных докризисных условиях жители этих регионов имели и так небольшие возможности для формирования накоплений на собственное жилье, а в условиях экономического спада, сопровождающегося снижением доходов, возможности откладывания денег — в том числе на покупку жилья — еще больше снизятся.

В части ипотечного финансирования сделок эффект будет, скорее всего, нейтральным. С одной стороны, банки станут тщательнее выбирать заемщиков. С другой — снижение ставки рефинансирования и правительственные программы поддержки ипотеки смогут стимулировать население брать подешевевшие кредиты.

Эксперты не исключают, что в краткосрочной перспективе динамика строительства в целом ряде регионов даже может быть позитивной, так как в кризис строительные организации не будут начинать новые проекты, а направят свои силы на завершение уже идущих строек. Поэтому в 2020 году завершение проектов во многих регионах ускорят, а спад сдачи жилья будет наблюдаться в 2021-2022-х.

Источник: МИА «Россия сегодня»