Встреча с сотрудниками скорой помощи, которые не получили обещанных выплат

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Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю по опубликованному в сети Интернет видеообращению, которое записал медицинский персонал скорой медицинской помощи о невыплате компенсаций за оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, проводится доследственная проверка.

21 мая в Центральной районной больнице Красноармейского района заместитель главы района, представитель прокуратуры и руководитель Славянского межрайонного следственного отдела Евгений Руднев провели встречу с сотрудниками службы скорой медицинской помощи, которые вовремя не получили стимулирующих выплат. В ходе общения представители руководства ЦРБ разъяснили, кому положены федеральные, а также краевые выплаты и как они начисляются. Но вопросы у медицинского персонала больницы остались.

Поэтому в связи со сложившейся ситуацией высказался руководитель межрайонного следственного отдела Евгений Руднев. По его мнению, разъяснительная работа с медицинскими работниками со стороны руководства ЦРБ проведена не в полной мере. Евгений Руднев предложил для медиков вывешивать на стендах всю информацию о количестве больных, у которых подтвержден коронавирус, и о соответствующих начислениях. Кроме того, представитель СКР выступил с предложением создать рабочую группу, для еженедельного обсуждения и разъяснения всех возникших спорных вопросов о выплатах.

Инициатива руководителя следственного отдела СКР была поддержана сотрудниками администрации района и лечебного учреждения. В рабочую группу вошли представители медицинского учреждения, а также районной администрации, прокуратуры и следственного комитета.

На данный момент всем сотрудникам службы скорой медицинской помощи, работавшим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, произведены стимулирующие выплаты из федерального и краевого бюджетов.

В настоящее время следователями СК России проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, изучается финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления денежных средств. Опрашиваются врачи, фельдшеры, водители - сотрудники службы скорой помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю