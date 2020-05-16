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Органы прокуратура Краснодарского края организовали проверку по публикациям в социальных сетях о нарушениях трудовых прав работников скорой медицинской помощи в городе Армавире
В сети «Интернет» опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.
В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи.
По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.
Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края