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Органы прокуратура Краснодарского края организовали проверку по публикациям в социальных сетях о нарушениях трудовых прав работников скорой медицинской помощи в городе Армавире

В сети «Интернет» опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.

В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи.

По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования. 

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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