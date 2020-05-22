"Деньги лишними не бывают". Адвокат рассказала о новых выплатах россиянам

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Увеличение пособия на первого ребенка может только выглядеть не существенным, но лишним точно не будет. Такое мнение, об одобренном Госдумой законопроекте, высказала в интервью радио Sputnik адвокат Виктория Дергунова.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Ранее вдвое повысить эти выплаты предложил президент России Владимир Путин.

Адвокат и руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова рассказала радио Sputnik, что такое повышение может выглядеть несущественным, но лишним точно не будет.

"Деньги лишними не бывают. Что такое даже те самые 7 тысяч, если у нас неработающая мама одиночка, у которой папа не платит алименты. Она находиться в декретном отпуске с ребенком и по какой-то причине не может его в ясли определить. Конечно, это существенно помогает", - рассказала руководитель практики семейного права.

Проблемой при получении этих денег может стать только информационный барьер из-за коронавируса. На время пандемии закрыты многие офисы социальных служб и подать заявку на эти деньги можно будет только онлайн, рассказала Виктория Дергунова

"Самое простое — это зайти на сайт госуслуг, где есть перечень всех выплат, на которые ты можешь подать заявление. У нас почти на все выплаты подаются заявления дистанционно. Когда все заработает, тогда можно будет обратиться в территориальный отдел социального обеспечения населения. Там выдают справку в виде таблицы, где указано, какие выплаты, кому положены, в каком размере и при каких условиях. У нас нет проблемы, чтобы получить эту информацию. Сейчас это только технически сложно сделать", - рассказала радио Sputnik адвокат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/